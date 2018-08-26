治心病！正妹按摩師改行「擁抱諮商」 1年入帳180萬

女諮商師潔西卡（Jessica O'Neill）靠著擁抱療法，一年進帳7萬9千澳元（約新台幣177萬元）。擁抱示意圖。（路透）

2018-08-26 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕擁抱能治癒人心，澳洲一名女諮商師潔西卡（Jessica O'Neill）靠著擁抱療法替人諮商，一年進帳7萬9千澳元（約新台幣177萬元）。

《福斯新聞》報導，35歲的潔西卡原是一位按摩師，她在半年前開始以「擁抱療法」替有憂鬱傾向的人治療，轉行改當一名「擁抱諮商師」。潔西卡的擁抱療法一小時要價80澳元（約新台幣1800元）。潔西卡透露，即使自己的客戶有大半都是男性，所幸大部分的人都懂得拿捏分寸。

潔西卡進一步指出，常會有性成癮者、色情成癮者前來接受治療，「擁抱療法」能讓他們回歸到健康的生活型態。儘管家人初期反對這份工作，潔西卡的老公後來仍放心支持，相信她的擁抱能帶來力量。

與潔西卡擁抱一小時計價80澳元（約新台幣1800元），若再加上心理諮商，一小時則為110澳元（約新台幣2480元），除了擁抱，再加上心理諮商、咖啡療程，要價則為151澳元（約新台幣3400元），潔西卡一週至少能入帳約1500澳元（約新台幣3.4萬元）。