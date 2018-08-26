土耳其阿公阿嬤上街抗議 警竟以水砲、催淚彈伺候

土耳其抗議團體「星期六母親」昨舉行例行性示威，要求政府尋找1990年代高壓統治下的失蹤者，約80歲老太太奧賈克（Emine Ocak，中）的兒子就是在1997年人間蒸發，她最後被警方拖走。（法新社）

2018-08-26 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其抗議團體「星期六母親（Saturday Mothers）」，昨（25日）在伊斯坦堡舉行例行性示威時，警方竟祭出水砲和催淚彈，抗議民眾中有不少阿公阿嬤，最後有50多人遭到拘留，其中包括約80歲的老太太奧賈克（Emine Ocak）。

據《BBC》報導，「星期六母親」從1995年開始上街遊行，昨天是該團體第700次示威活動，他們抗議土耳其政府在1990年代的高壓與暴力統治，並希望找到當時被抓走後從此人間蒸發的親人。奧賈克的兒子就是在1995年遭到警方拘留，隨即失蹤至今。

1999年至2009年期間，土耳其警方阻止「星期六母親」上街靜坐，但昨天是近年來首次以武力介入。土耳其網路上出現不少聲援聲浪，許多人開始轉貼奧賈克1997年同樣被警方拖走的照片。抗議人士透露，土耳其政府從未調查過那些失蹤者的情況。

抗議現場有阿公阿嬤。（歐新社）