好勇女護理師！奮力抵抗持刀男 助輪椅病患脫困

阿卡（左）狂砸醫院電腦，一名坐輪椅的病患（中）為了逃離現場，不得已經過阿卡身邊。（圖擷取自Youtube「 Leicestershire Police」）

2018-08-26 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕1月初英國一名護理師卡羅琳（Caroline Clayton-Barker），在醫院工作時，阿卡（Yusuf Aka）突然持刀闖入大鬧，卡羅琳奮不顧身抵擋，讓病患得以脫困，勇氣備受讚賞。

據《每日郵報》報導，1月16日凌晨，36歲的卡羅琳在英國萊斯特皇家醫院工作時，帶著墨鏡、穿著黑色連帽衣、黑褲的阿卡突然持刀走入醫院，進到急診室等候區，不斷大砸電腦，在場的病患趕緊逃離，卡羅琳疏散病患的過程中，更奮不顧身上前阻擋失控的阿卡，一邊大喊「大家快逃」，幫助病患順利逃離。

從監視器畫面可以看到，阿卡先在醫院外，拿著8英寸（約20公分）的刀隨機攻擊一名路人後，在醫院外徘徊一會，接著走入急診室等候區，一進去就對著工作人員丟刀子，並開始狂砸電腦，一名坐在輪椅上的患者正要逃離現場，不得已經過阿卡身邊時，成為阿卡的攻擊目標，為了保護病患，卡羅琳奮不顧身衝向阿卡，想轉移阿卡注意力，勇氣受到大家讚賞，對此，卡羅琳則謙虛地說，她只是在做她的工作。

當時失控的阿卡隨即被保全和警察制伏，24日阿卡向法院認罪，法院審理時，聽聞阿卡曾吸毒並有心理健康的問題，當事情不如意時，他便會訴諸毒品及暴力，法院審理後判處阿卡5年有期徒刑。

阿卡試圖攻擊坐輪椅的病患，卡羅琳（右）上前阻擋阿卡。（圖擷取自Youtube「Leicestershire Police」）