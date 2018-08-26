「自宮」返中？ 紐時：Google可能被中國給改變

外媒分析，雖然Google曾試圖改變中國，卻可能被中國給改變。（資料照，法新社）

2018-08-26 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國網路搜尋引擎巨擘「Google」近日傳出為重返中國市場，擬推符合中國規定的「閹割版」搜尋引擎，引起員工連署抗議。外媒分析，雖然Google曾試圖改變中國，卻可能被中國給改變。

《紐約時報》報導，「不作惡」（Don't Be Evil）長久以來為Google的企業座右銘及口號，在某些時刻，Google的文化不只是市場營銷噱頭，像是在2010年時，Google直接選擇退出中國這個巨大的市場，不過隨著時間過去，這個革命性情懷似乎已被稀釋；Google母公司字母（Alphabet）在今年5月時，從行為準則中刪除了「不作惡」。

不過現在狀況卻開始改變，雖然在商業意識下，要世界上最大的網路公司之一，放棄世界上最大的互聯網市場，簡直是瘋狂，特別是Google競爭對手亞馬遜、蘋果和微軟等，都在中國有大量業務。

報導稱，Google之所以為Google，就是會為了道德制高點犧牲財務，像是曾決定離開中國，有些網路自由的倡議者憂心，Google若回歸中國，會給現實世界帶來危險的結果。

美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）的隱私和科技主任威茲納（Ben Wizner））認為，根據Google為自己所制定的標準去評判它們（Google），這是公平的。

報導引述Google在部落格文章的說法：「過濾我們的搜尋結果，顯然會影響我們的使命」、「不能向世界5分之1的人群提供Google搜尋，影響將更為嚴重。」

除了中國，其他各國政府也在加強管控網路言論，智庫「新美國」（New America）的互聯網自由倡導者麥金農（Rebecca MacKinnon）說：「世界變得越來越像中國，所以我們可能也像是在中國一樣」。

雖然外界對Google的擔憂可能言之過早，畢竟Google也有可能想到一些非傳統的方式，來滿足中國的審查，也不會失去其靈魂，不過紐約大學斯特恩商學院（New York University’s Stern School of Business）道德與金融學教授波斯納（Michael Posner）表示：「對於中國政府和任何想要嚴格限制互聯網的人來說，這將是一次重大勝利」。