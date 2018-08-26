無恥！滴滴姦殺案 司機聊天群組：那女的最後爽了一次...

中國浙江溫州樂清市20歲的趙姓女子搭滴滴順風車，慘遭司機姦殺，滴滴的其他司機竟說「那女的最後爽了一次。」（圖擷自微博）

2018-08-26 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國叫車APP「滴滴出行」的順風車服務又傳姦殺案，浙江溫州樂清市20歲的趙姓女子24日慘遭司機毒手，事發後還爆出滴滴延誤通報，沒想到如今更令人髮指的事情出現了，湖北武漢滴滴司機在聊天群組提到這件事時，竟直說「那女的最後爽了一次。」

據了解，外表白皙清秀的趙女，24日下午1時許在樂清市搭車，2時左右連傳「司機開的山路沒有一輛車，有點怕」、「救命、搶救」等訊息給友人，手機隨即被關機。親友聯繫滴滴時，官方卻回覆要由警方介入才能提供車牌號碼，但報案後警方又說要車號才能立案，就這樣延誤調查讓趙女成為冰冷遺體。

滴滴姦殺案讓網民們莫不義憤填膺，痛批滴滴的安全性不足，隨後微博又出現多張擷圖，只見「武漢滴滴官方群」裡，司機們私下聊天時竟不斷意淫遭姦殺的趙女，有司機表示「那女的最後爽了一次，以後沒機會了。」還有人說趙女20歲已經懂事了，從穿著就看得出來，1名司機則直呼「好想強姦她」

網民見狀紛紛轉傳並肉搜司機，除了直斥他們的噁心言論，也呼籲武漢當地女性搭車要小心這些司機，避免自己成為下一個受害者。