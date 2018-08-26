北韓核問題無解？分析：美國先打完貿易戰再說！

分析認為，目前美國對於局勢的優先順序應該是，選擇打貿易戰的可能性高於北韓去核。（美聯社）

2018-08-26 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕由於北韓平壤在拆除核設施上的進度緩慢，美國總統川普要求美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）取消訪問北韓，並批評中國因為與美國貿易戰，沒有協助北韓廢核。外媒對此分析認為，目前美國對於局勢的優先順序應該是，選擇打貿易戰的可能性高於北韓去核。

根據《BBC》報導，龐皮歐取消訪北韓行程，川普再次責怪中國，還連發3則貼文嗆聲，其中在第2則推文中抨擊中國在該北韓去核上的表現。川普認為，因為美中在打貿易戰，他不認為中國在北韓問題上有像過去一樣幫忙。

獨立學者鄧聿文則認為，不論中國是否要打出北韓這張「牌」抗衡美國發動的貿易戰，北韓領導人金正恩應該都會意識到，此時幫中國一把，在棄核問題上跟美國「搗搗亂」，可凸顯朝鮮對中價值，也會提升金正恩本人在習近平眼中的「好感度」，以後向中國索要各種援助也就更容易。

鄧聿文從川普推文分析，目前美國打貿易戰可能優先於去核問題，龐皮歐表示期待不久後再訪北韓，很可能是在美中貿易關係解決之後才會發生。他強調，如果美國認為貿易戰是眼下的頭等大事，那就不可指望中國在北韓去核問題上配合。