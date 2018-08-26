年輕女瘋嫁歐美白人！泰國政府急成立「CCR診所」...

泰國女子瘋嫁白人洋男，但不少人婚姻不美滿，也有人受騙。圖為美國籍男子大衛在泰國「把妹」片段。（圖片取自David Bond的YouTube）

2018-08-26 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕泰國社會不少年輕女子想嫁給歐美白人，有泰國地方政府最近竟成立「跨文化多元社會泰國女性諮詢診所」，讓泰國女性更加了解與外國人結婚的各項權利與義務，理性選擇結婚對象。

綜合泰媒報導，一直以來，泰國東北地區的女性與外國籍男性結婚數據比例，始終維持在較高水平，泰國東北部與外國通婚的女性也普遍多於泰國其他地區。泰國孔敬府政府22日成立「跨文化多元社會泰國女性諮詢診所」，提供想嫁、或已嫁給外國人的泰國女性服務、提供各項諮詢。

報導指出，在泰國有很多家庭的觀念認為，與「白」馬王子結婚，能夠改變家庭生活條件，所以鼓勵子女與洋人結婚，但不少泰國女子嫁給外國人後，夫妻隨之產生的語言障礙和文化差異等問題，常常會影響婚姻，甚至會導致離婚。

該診所的成立，一方面提供諮詢，讓泰女理性選擇結婚對象，另一方面也讓已婚婦女們重視婚姻，改變對家庭的錯誤態度和看法，降低移居海外或結婚後可能產生的風險。

另外，泰國東北17府每年都花大筆預算在高中、大學舉辦講座，宣傳涉外婚姻的注意事項和風險陷阱，強調嫁給白人不代表就能飛上枝頭變公主。

根據網路的說法，CCR，全名為Cross Cultural Romance，指的是不同文化間的戀愛，過去通稱為異國戀。