旅日大滿貫棋士復出戰 8戰連勝挑戰「名人」頭銜

2018-08-25 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕旅日棋士，曾經獲得「大滿貫」並稱霸日本棋壇的前名人張栩九段，日前在第43屆名人戰的循環賽事中，以8場全勝之姿取得頭銜挑戰權，將在8月28日開幕的第43屆名人戰，向現任「名人」頭銜持有者井山裕太進行7局的挑戰賽。

《朝日新聞》報導，台灣出身的張栩現年38歲，10歲時赴日加入日本棋院後，在14歲成為了職業棋士，之後在23歲時取得日本圍棋七大頭銜之一的「本因坊」，在29歲時成為日本圍棋史上最多頭銜的5冠紀錄，一度稱霸日本棋壇；並在30歲取得棋聖頭銜後，更成為繼趙治勳之後，第2位曾獲得所有頭銜的「大滿貫」紀錄。

不過之後張栩卻陷入低潮，直自2013年時已成為無冕棋士，之後一度在2015年帶著孩子與同為棋士的妻子返台轉換心情，期間也仍繼續在日本參加比賽；之後在2016年時拿下NHK杯電視圍棋賽的冠軍後，又舉家遷回日本定居重新開始。

而現任「名人」，29歲的井山裕太在2009年時從張栩手中贏得「名人」頭銜後，陸續拿下日本圍棋的七大頭銜，最後在2016年達成史無前例的「七冠王」紀錄；即將迎戰張栩九段的井山裕太表示，「與張栩過去連續兩屆的名人挑戰賽，是自己棋士生涯的起點；想檢視自己在這段時間到底成長了多少，張栩正是最佳的對手。」，而面對能一雪前恥的機會，張栩也說「無論如何都希望能獲勝，為圍棋界炒熱氣氛！」