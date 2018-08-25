地方媽媽性慾太強…砲友吃不消換不停 就醫後終於定下來了

2018-08-25 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織在今年7月正式認定「性成癮」是一種精神疾病，患上這種症狀的人通常無法控制強烈的性衝動。英國就有一名女子性愛成癮，無時無刻都想找男伴床戰，交過男友都是以「性」為出發點，甚至有一任從剛開始交往時感到「性奮」，到後來反而變成害怕。這女子開始尋求醫生幫助，終於讓她的性慾開始慢慢緩解，還找到穩定交往的男友，兩人已於今年夏天完婚。

根據《太陽報》報導，來自英國約克郡塔德卡斯特（Tadcaster）的37歲女子麗貝卡（Rebecca Barker）已經是3個孩子的媽媽，15歲就有了第一次性經驗，之後就迷戀上這種感覺。與第一任老公結婚後生下老大和老二，當時除了在家照顧小孩等等家事，其餘時間她就是不停性愛，前夫開始無法「承受」她的需索無度，麗貝卡也決定在24歲這年離婚，搬去法國與媽媽一起住，並開始找尋性伴侶，但是每個與她交戰的，最後都因為吃不消而分開。

對於如此欲求不滿的自己，其實麗貝卡也很不喜歡，她開始找醫生求助，還透露有一任男友懷疑她出軌，她開始透過瘋狂做愛來掩飾內心內疚，之後就一發不可收拾；醫生則指出，麗貝卡的性成癮其實也是種強迫症。在醫生的幫助下，麗貝卡的性慾開始「冷淡」一些，她也開始理解到過去自己如此旺盛的性慾，是因為自己以為只有透過性愛，別人才會愛自己。

2015年5月，麗貝卡搬出母親住處，在附近租了一間小屋，也和房東戀上，開始交往。她說，和現在男友感情穩定，男友也陪著她接受治療，她也不再像過去那樣那麼饑渴，兩人更在今年夏天完婚。