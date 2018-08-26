解決月經貧窮！ 蘇格蘭提供學生免費衛生棉

2018-08-26 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕衛生用品對女孩來說是筆必要的開銷，英國蘇格蘭政府從9月份的新學年開始，將提供所有女學生們免費的衛生棉和棉條等衛生用品，對因月經貧窮無法負擔衛生用品的人來說，為一大福音，預估有39萬多名學生受惠。這也將是全球第一個為所有女學生提供免費女性衛生用品的地區。

據《BBC》報導，蘇格蘭的每所學校，學院和大學都將根據新的政府計劃提供免費衛生用品，此計畫預計支出520萬英鎊，約2.05億元新台幣。一項對蘇格蘭2000名年輕人的調查顯示，有四分之一的受訪者表示對衛生用品的費用感到無力負擔。也有婦女團體指出，有高達五分之一的女性面臨月經貧窮的困境。

蘇格蘭政府官員坎貝爾（Aileen Campbell）提到，她為蘇格蘭領先全國的衛生棉提供計畫感到自豪。在一個像蘇格蘭一樣富裕的地區，為了購買衛生用品而掙扎是不被接受的，非常支持地方當局實施這一舉動。而這項衛生用品投資將意味著，這些必需品將以更體貼和尊嚴的方式提供給那些需要它們的人，讓學生可以更加專注於學習上。

蘇格蘭工黨議員雷南（Monica Lennon）提出了一項法案，呼籲蘇格蘭政府應該為任何需要的人提供免費的女性衛生用品，表示很榮幸推動了蘇格蘭這個造福當地學生的法案。雷南也說，無論每個人的收入如何，都有權利獲得這些必需品，任何人都不該承受無力負擔女性衛生用品的恥辱。