老農種出超大洋蔥 一顆可供30人食用

2018-08-25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名74歲的老農與他52歲的兒子，近日在種植出了一顆重10磅（約4.5公斤）、圓周長27英吋（約69公分）的巨大洋蔥，這顆洋蔥估計將能供30個人食用。

根據《英國郵報》，近日在英國南約克郡唐卡斯特，一名74歲的退休鍋爐工人大衛（David Stothard）和他52歲的兒子，耗費了數個月，種出了一顆巨大洋蔥。大衛說：「在過去的50年中，我為了家人種植蔬菜，一直到了最近，我想藉由我的雙手，種植出大型蔬菜。」因此自4年前開始，大衛便在每個除夕夜種下洋蔥種子，等待為期8個月的生長期。洋蔥的尺寸都有在逐年成長，在這之前最大的只有8磅（3.7公斤），直到這次挖開土壤，他才知道自己中了頭獎。

大衛說種出巨大蔬果的秘訣，在於要找到最好的種子，他說：「你必須要有對的種子，以及明白如何種植它的人。」這已經不是他第一次種植出巨型蔬果，2017年，他便收穫了滿滿的巨大胡蘿蔔，他21歲的孫女艾利（Ellie Bater）說：「他對待農作物，就像是對待他的小孩一般。他總是花上數小時在他們身上，以確保他們能夠變得更大、更好。」

金氏世界紀錄中，世界上種出最大洋蔥的農夫是東尼（Tony Glover），2014年9月12日，他在北約克郡的倫敦秋季花展展出一顆令人驚豔的巨大洋蔥，重量達到難以想像的82.311公斤。大衛說，儘管他的花園尺寸有限，他將會持續挑戰這個紀錄。