順風車又發生姦殺案 「滴滴」致歉：有投訴但未處理

2018-08-25 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大的叫車平台、知名APP「滴滴出行」的順風車服務，日前又發生女乘客遭駕駛姦殺事件，兇手已於今天（8月25日）稍早被警方逮捕，而「滴滴出行」也在同日發出道歉聲明，雖然澄清涉案車主並沒有前科紀錄，註冊用的資料也沒有偽造，但讓公司萬分自責的是，「先前曾有乘客投訴過這位司機行為異常，但是客服人員卻沒有做後續的追蹤調查」。

綜合外媒報導，「滴滴出行」在道歉聲明中說，對事件的發生感到萬分悲痛，在順風車服務的重組期又發生這樣的慘劇，深感自責與愧疚；在知悉事件發生後，便在第一時間成立安全專案小組，配合警方調查，並提供車主、乘客的相關資料，協助警方在14小時內破案，也已探望受害者家屬。

聲明中指出，涉案車主過去並沒有前科紀錄，而註冊用的身分證、駕照與行照都是真的，但案發所用的車牌是偽造的；而讓「滴滴出行」萬分自責的是，車主案發的前1天，曾有另名乘客投訴，指稱這名駕駛「多次要求乘客坐到負駕駛座，還開到偏僻的地方，下車後司機還繼續尾隨一陣子」，而客服承諾會在2小時內回覆，卻沒有做到，事後也為因此進行後續調查。

「滴滴出行」最後強調，無論在法律上是否有責，以及應承擔的責任有多少，未來平台上所發生的所有刑事案件，公司依法規定的人身傷害賠償標準給予3倍補償。

中國浙江省的道路運輸管理局今天下午也緊急約談「滴滴出行」浙江區負責人，勒令「滴滴出行」立即進行內部整頓，整頓期間暫停在浙江區域提供順風車服務。