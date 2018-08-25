YouTuber開超跑逆向飆速 撞死自己還害死無辜母女

2018-08-25 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名YouTuber駕駛一輛麥拉倫超跑（McLaren）逆向高速行駛，迎頭撞上一輛休旅車，當場引起爆炸，該名YouTuber當場死亡，休旅車上的2名乘客也無辜受牽連死亡，另有8人受傷。

根據外媒報導，知名「CS:GO」玩家兼YouTuber麥克斯基勒特（McSkillet），今年18歲，本名賀德曼（Trevor Heitmann）。他在當地時間8月24日下午4點多（台灣時間25日上午7點多）在加州聖地牙哥一段北上的高速公路上開著麥拉倫超跑，接著發生一起嚴重的死亡車禍。目擊者指出，肇事的超跑當時在公路上逆向行駛，而且速度非常快，之後撞上一台迎面而來的休旅車，其他車輛也閃避不及追撞上去，超跑當場爆炸起火，現場約有10幾輛車撞在一起，至少3台車牽連著火。

警方指出，超跑車主賀德曼當時車速至少超過時速160公里，車主在爆炸中當場死亡，而直接迎頭撞上的休旅車內有一名43歲婦人和她的12歲女兒，也在這起車禍中被證實當場死亡。這起對撞事故引起的連環追撞，確認有3人死亡，8人受傷，警方表示3名死者中，一名死者因撞擊力道被拋出車外、一名被發現在車內死亡，另外一名重傷緊急送醫後，仍宣告不治。

據悉，麥克斯基勒特除了YouTuber，另外也靠著經營販售網路遊戲「CS:GO」的「虛擬皮膚」，年紀輕輕便致富。在去年12月，他更在自己的YouTube頻道上炫富，秀出自己買的這輛價值20萬美元（約新台幣600萬元）的麥拉倫超跑，讓他的頻道訂閱人數衝上90萬人次。

Mother, 12-year-old girl killed by McLaren sports car going wrong way https://t.co/S4995itdJq pic.twitter.com/5Jr1WAUAfu — ABC10 （@ABC10） 2018年8月25日

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麥克斯基勒特在去年12月秀出超跑