YouTuber開超跑逆向飆速 撞死自己還害死無辜母女

2018-08-25 22:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名YouTuber駕駛一輛麥拉倫超跑(McLaren)逆向高速行駛,迎頭撞上一輛休旅車,當場引起爆炸,該名YouTuber當場死亡,休旅車上的2名乘客也無辜受牽連死亡,另有8人受傷。

根據外媒報導,知名「CS:GO」玩家兼YouTuber麥克斯基勒特(McSkillet),今年18歲,本名賀德曼(Trevor Heitmann)。他在當地時間8月24日下午4點多(台灣時間25日上午7點多)在加州聖地牙哥一段北上的高速公路上開著麥拉倫超跑,接著發生一起嚴重的死亡車禍。目擊者指出,肇事的超跑當時在公路上逆向行駛,而且速度非常快,之後撞上一台迎面而來的休旅車,其他車輛也閃避不及追撞上去,超跑當場爆炸起火,現場約有10幾輛車撞在一起,至少3台車牽連著火。

警方指出,超跑車主賀德曼當時車速至少超過時速160公里,車主在爆炸中當場死亡,而直接迎頭撞上的休旅車內有一名43歲婦人和她的12歲女兒,也在這起車禍中被證實當場死亡。這起對撞事故引起的連環追撞,確認有3人死亡,8人受傷,警方表示3名死者中,一名死者因撞擊力道被拋出車外、一名被發現在車內死亡,另外一名重傷緊急送醫後,仍宣告不治。

據悉,麥克斯基勒特除了YouTuber,另外也靠著經營販售網路遊戲「CS:GO」的「虛擬皮膚」,年紀輕輕便致富。在去年12月,他更在自己的YouTube頻道上炫富,秀出自己買的這輛價值20萬美元(約新台幣600萬元)的麥拉倫超跑,讓他的頻道訂閱人數衝上90萬人次。

Mother, 12-year-old girl killed by McLaren sports car going wrong way https://t.co/S4995itdJq pic.twitter.com/5Jr1WAUAfu