貪官外逃嚴重 中國5部門聯名公告「年底前投案從輕發落」

2018-08-25 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國發生多起涉貪官員逃出海外的消息，日前中國官方有5個相關部門，針對此事聯名發布一則公告，指出凡是在今年（2018年）底向中國官方投案者，可依法從輕發落，公告還鼓勵海外的有關組織、個人積極舉報，經查屬實將給予獎勵。

中國國家監察委、最高法院、最高檢察院、公安部及外交部5個部委聯合發布了這份公告名為「關於敦促職務犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告」；公告中指出，職務犯罪案件境外在逃人員「要認清形勢，珍惜機會，盡快投案自首，爭取從寬處理」。在公告期限內拒不投案自首且隨後被引渡或遣返者，將被依法從嚴懲處。

公告要求這些「職務犯罪案件境外在逃者」，自公告發布起至2018年12月31日前，自動向監察、公安、檢方、法院或其所在單位、城鄉基層組織等有關單位投案，或透過中國駐外使領館向上述單位投案，如實供述自己罪行，可依法從輕或者減輕處罰。

在逃人員也可委託他人表達自動投案的意願，或以書報、電報、電話與郵件等方式表達，之後本人回國後到案接受調查者，也可視為自動投案；也鼓勵海外的有關組織或個人積極舉報、規勸這些在逃者投案自首，或提供在逃者藏匿線索。如經查證屬實，當局也會依法給予舉報人獎勵，並其人身安全給予保護。

過去中國社科院曾發布相關的報告指出，在1995年到2008年間，有將近2萬名中國官員潛逃海外，捲走的資產高達8000億人民幣（約3.5兆新台幣）；而美國非營利組織「全球金融誠信組織（Global Financial Integrity）」在2013年12月的一份報告中指出，中國在2001年至2011年間，因逃稅、貪汙和犯罪所得的不法資金外流達1.08兆億美元（約33.1兆新台幣），占全球總額的1/6，是全球非法資金外流最多的國家。