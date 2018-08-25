打工度假5手指遭截肢 韓女音樂夢斷澳洲

2018-08-25 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕年僅22歲的韓國首爾女孩Yun Kim，為了自己的音樂夢，選擇先到澳洲打工度假、學習英語，未料，在工作期間5根手指頭意外遭機器截肢，自此夢斷澳洲。

綜合媒體報導，Yun Kim自2016年9月與家人告別後，隻身赴澳洲打工度假，她先是到了維多利亞省東南部的屠宰場工作，在工作幾個月後，卻不慎被剝皮機碾斷手指，Yun Kim當場昏厥，立刻被送往醫院急救，並在重症病房住了一個禮拜。等到Yun Kim清醒後，赫然發現左右手的手指頭已遭到截肢；右手被截去3隻手指頭，而左手也被切除2隻；左手無名指雖被成功接上，但活動功能也非常有限。

遭遇如此噩耗後，Yun Kim連刷牙、拿紙巾等日常生活都不能自理，精神方面也飽受摧殘；Yun Kim的媽媽也連忙從韓國飛往澳洲照顧女兒。Yun Kim接受澳洲媒體訪問時表示，自己當下「失去對一切事物的熱情。」

幫助Yun Kim復健的職能治療師赫丁（Diane Hedin）表示，僅管Yun Kim做了「義指」，但不具任何功能，因為她的手指沒有抓力，無法自己穿衣梳頭、準備食材做飯等，這也迫使Yun Kim必須改變自己的生活及生涯規劃。

Yun Kim的代理律師Andrier表示，來澳洲打工度假的人，若遭遇工作傷害，都會面臨一些困境，包括語言障礙、找翻譯人員等；Andrier透露，赴澳打工度假人士常被剝削，而Yun Kim的遭遇是他見過「最悲慘的案件之一」。