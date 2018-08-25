8隻羊遭「吸血鬼」吸乾？ 烏克蘭村民嚇到不敢出門

2018-08-25 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭日前發生一起離奇的吸血事件，一個村莊的農民發現有8隻成年的羊遭不明生物殺害，且奇怪的是這些羊身上的血全被吸光，結果「吸血鬼」的傳聞不脛而走，讓當地村民人心惶惶，嚇得不敢離開家門一步。

綜合媒體報導，這件事發生在烏克蘭西部的捷爾諾波爾州（Ternopil Oblast）一處村莊，當地的農民法莫‧米哈伊爾‧奧斯塔克魯（Farmer Mykhailo Ostapyuk）有天正準備將放養在野外的羊轉移到自家牧場時，發現8隻羊慘遭「屠殺」。

法莫表示，這8隻羊的屍體散佈在各處，看起來就像是一隻接著一隻被獵殺；不過奇怪的是，當地的獸醫瑪麗亞‧安德烈恰克（Maria Andriychuk）在檢驗這些屍體後發現，這些羊屍不像是被一般的野獸襲擊，這些羊陳屍的地方沒有半點血跡，而且每個屍體的頸動脈都有兩個小洞，有些則是在腿部有兩個開在動脈的小洞，血疑似從這些地方被吸出。

瑪麗亞更指出，每隻羊重約154磅（約70公斤），這些羊屍經過解剖後發現，體內的血都被吸光了，連心臟都沒有血液。

法莫在事發現場附近發現幾個疑似「吸血鬼」的足跡，有人覺得這個足跡像是狼或是大型犬；不過當地的獵人否認這個說法，認為狼跟大型犬不可能是兇手，他稱「我這個地區沒有大型的森林，所以不可能有狼；就算真的是狼，狼會先將獵物拖到安全的地方才會開始食用；也不可能是狐狸，因為狐狸不會獵捕體型比自己大的獵物。」

目前到底是什麼生物攻擊這些羊仍是個謎，不過法莫計畫在自己的牧場裝設監視器，試圖捕捉到這個不明生物的身影；而這件「吸血鬼」疑案也使當地居民人心惶惶，有村民甚至害怕到不敢離家門一步。