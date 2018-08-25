中國滴滴再傳司機姦殺乘客 20歲女孩香消玉殞

中國滴滴又傳司機姦殺乘客，浙江溫州樂清市20歲的趙姓女子香消玉殞。（圖擷自微博）

2018-08-25 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國滴滴順風車5月發生21歲正妹空姐遭司機姦殺的案件，如今又有女孩慘遭毒手！浙江溫州樂清市20歲的趙姓女子，昨天（24日）下午搭乘滴滴前往永嘉縣上塘鎮，孰料在發送救命訊息給朋友後隨即下落不明，警方今（25日）清晨逮捕司機，證實女孩已被姦殺。

綜合中媒報導，趙女24日下午1時搭車後，預計下午2時40分就可到達浙江上塘鎮，但她2時10分先傳訊息給朋友，透露「司機開的山路沒有一輛車，有點怕」，過了5分鐘之後又傳給另1名朋友直呼「救命、搶救」，友人想確認安危時，趙女的手機已經關機。

樂清市警方獲報後隨即展開調查，並於今天清晨4時許於浙江柳市鎮逮捕27歲的鍾姓司機，他落網後供稱自己強姦趙女後將她殺害，警方也已尋獲趙女的遺體。

據傳，友人在接到趙女求救後，馬上通知滴滴公司希望拿到司機的車牌與電話號碼，但滴滴回覆要由警方出面才能交出司機的相關訊息，不能擅自洩露個資，建議趙女友人直接報警。然而警方在接獲報案後，卻又說要有車牌號碼才能立案，親友只好回頭再向滴滴要車牌，過程中浪費了不少時間。

中國網民得知消息後莫不痛心，怒斥一定要追究滴滴的責任，還有人感嘆，滴滴空姐案才剛過去沒多久，如今又有人受害，除了滴滴要建立更安全的相關措施之外，女性外出也要多加注意自己的人身安全。