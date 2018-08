2018-08-25 13:38

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名女子日前搭乘國際航班時,因飲酒過度發酒瘋大鬧機艙,期間她大喝一聲「我們全都死定了」,當場嚇得鄰座女乘客癲癇發作,飛機在英國落地後,航警上機將她逮捕,這名鬧事女乘客被警方起訴,全案進入司法程序。

綜合外媒報導,41歲女乘客賈蒂芙(Kiran Jagdev)今年初前往西班牙度假,回程選擇乘坐廉價航空Jet2客機,她在候機時已獨飲8罐啤酒,在機上又點了6杯紅酒,空服員眼見她已喝醉,便拒絕提供酒類飲品,賈蒂芙見狀便取出隨身攜帶的酒類繼續痛飲。

該架班機降落英國某機場時,因故導致降落失敗,飛機被迫在空中盤旋,這時賈蒂芙情緒突然崩潰,尖聲大喊「我們全都會死」(We're all going to die),並狂踢一名自閉症少女的椅背,嚇得少女母親癲癇發作,場面相當混亂。

該架班機最終順利降落,航警立即衝上班機將她帶離,她隨後被警方移送法辦。賈蒂芙酒醒後向機上乘客致歉,但她卻也對空服人員頗有微詞,認為全因對方提供酒精飲品,自己才會失控。

