川普又出手了！擬取消中國商品郵遞優惠

美國總統川普擬取消中國商品郵遞優惠，此舉可能會增加中國阿里巴巴集團的成本。（路透）

2018-08-25 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普繼加徵關稅之後，又找到方法打壓中國商品，那就是取消郵遞優惠！此舉可能會增加中國阿里巴巴集團的成本，並讓美商亞馬遜、聯邦快遞以及其他電商平台受惠。

據《彭博》報導，川普在24日的備忘錄中，指示美國郵政局（USPS）停止國際郵遞折扣，過去該優惠措施能讓中國商品以便宜運費直接送到美國客戶家中。進一步來說，川普所瞄準的是萬國郵政聯盟協調而成的國際郵費，他希望對這些協議進行重新審查，以確保從國外寄來的貨物，不會比國內包裹享有更優惠的費率。

阿里巴巴並未回應此事，亞馬遜和eBay發言人則表示他們正在了解川普的備忘錄內容，暫時無法評論。為超過60萬個商家提供網售平台的Shopify公司指出，對於在美國發貨的賣家，任何變化都有助於提供公平的競爭環境。

國際郵費的轉變可能會打垮跨境電商，也就是把貨物從一個國家銷售到另一個國家的企業。如此一來，美商亞馬遜、eBay將變得更具競爭力，連帶使得快遞廠商如聯邦快遞、DHL都受益。

美國郵政和中國郵政過去曾簽下ePacket協議，讓中國商家可以用優惠價格直接向美國購物者發送小包裹，但也使得美國電商與網拍賣家抱怨連連，直說從中國寄給美國客戶的運費，竟然比美國國內的運費更便宜，讓他們處於不公平的環境。目前尚不清楚川普的指示，是否會影響到ePacket協議。