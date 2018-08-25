自吞苦果！外媒指中國貿易戰禁美豬導致豬瘟爆發

中國自本月起爆發非洲豬瘟，迄今疫情已蔓延遼寧、河南、江蘇、浙江及黑龍江5省。（路透）

2018-08-25 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月爆發非洲豬瘟（ASF），目前疫情持續惡化，外媒分析指出，引發這次疫情原因很有可能是中國在美中貿易戰抵制美國豬肉，轉而從俄羅斯進口導致。

根據美國《自由亞洲電台》報導，本月初在中國爆發的非洲豬瘟疫情，現已蔓延至遼寧、河南、江蘇、浙江及黑龍江等5個省分，當局雖啟動應急程序，緊急進行封鎖、撲殺等措施，但各地疫情現仍持續惡化，目前尚無平息跡象。

報導指出，美中貿易戰爆發後，中國當局宣稱已全面停止進口美豬，轉向俄羅斯購買24萬噸豬肉。然而，在中國大舉購入俄豬前，俄羅斯境內已爆發非常嚴重的非洲豬瘟疫情，疫情在上月底達高峰，大批疫區的豬肉在當局沒收銷毀前就已被銷往中國，很可能因此導致中國出現豬瘟疫情。

俄羅斯獸疫專家指出，非洲豬瘟雖不會傳染給人類，但食入或接觸病原體的人可以將此病傳染給豬隻，由於非洲豬瘟較一般豬瘟更為兇殘，傳播非常迅速，對豬隻造成50％至100％不等的死亡率，這名專家表示，即便從瘟疫中倖存，這些豬隻也將成為病毒終身帶原者，必須進行全面撲殺。