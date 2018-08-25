郭文貴爆：「中共情報人士涉入法國對台軍購」

郭文貴驚爆法國對台軍購案，參與其中的台灣軍、警、檢方的貪腐程度超乎想像。（資料照，路透社）

2018-08-25 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕繼上週大談台灣政局後，中國流亡富豪郭文貴再度重大爆料台灣內幕！郭文貴23日在遊艇上直播，不但再度談到柯文哲等台灣政壇人物，更指涉嫌殺死海航集團創始人王健的法中基金會主席華鑌，竟參與法國對台軍購案，更直指台灣的軍、警、檢方貪汙金額遠遠超過陳水扁，一旦爆料台灣政壇將大地震！

8月23日，中國流亡富豪郭文貴在裝有防彈玻璃的私人遊艇上直播近2小時，大談對中美貿易戰、海航集團創始人王健之死內幕、馬哈迪訪中等看法，更提及法國對台軍購案，台灣涉及的貪污醜聞將引發台灣政壇地震。

郭文貴表示，21日曾與法國政府副總理級別的人物私下交談，稱目前正在與此法國高層人士合作，調查涉嫌暗殺王健的法中基金會主席華鑌的個人背景。更爆料指出，談話時他試探的詢問：「你們法國賣給台灣的武器當中，中國涉入的人是誰？」，此人竟說不知道，讓郭文貴大感訝異，「以為一個國家的領導人啥都知道，他真不知道！」

郭文貴：中國情報人士涉入法國對台軍購

郭文貴向此法國高層人士表示，華鑌涉入法國對台軍購，「華鑌絕對是中國情報背景！原來是二部（中國人民解放軍總參謀部第二部，有中國CIA之稱），後來被提拔到總參（中國人民解放軍總參謀部）以後，參與到對台軍售當中拿回扣的，就是華鑌！」

郭文貴並表示，此資訊上網都可以查到。此法國人士隨即要求女助理透過特殊方式去查，結果證實為真，這令他相當驚訝，質疑為何直接在網上搜尋卻查不到？郭文貴則回應，因為中國有能力屏蔽相關資訊。

郭文貴說，身為一個國家曾經負責宣傳，現在管國際合作、情報資訊、反恐的政府副總理級別的人物，他都不知道華鑌的背景，老百姓要知道不是太難了嗎?郭文貴指出，原因在於中國共產黨對中文資訊的封鎖，超乎想像，共產黨以技術控制手段來控制訊息，「共產黨、盜國賊們為了防止王健的事出來，已經放出了大招中的一小招，就是讓中國的字碼元，在國際上任何情況下自動消失，不僅是暗網！」

郭文貴指出，暗網1年所產生的GDP，今年已經突破4.5兆美元，中國此舉完全是軍方的技術，可以把文字源和資訊自動刪除，導致推特、Google想搜的搜不到，「現在到Google搜，很多排名有些是共產黨控制的，有些真不是Google、推特幹的！」此外，郭文貴更嚴肅的指出，台灣和香港、海外的媒體，敏感字一樣被控制、屏蔽，「共產黨的魔性和魔力，可真的不是開玩笑！」

郭文貴強調：「華鑌跟台灣人參與購買法國武器的醜聞細節、背景爆出來，現在台灣政壇絕對地震！」更表示台灣的軍方、警方、檢方皆參與其中，「那參與到的腐敗（程度），是台灣民主也承受不了的！台灣檢方哪能去貪汙到法國的軍購去?因為台灣的檢方跟軍方他們私下都有親近關係！」更再度重磅爆料，「有一個很重要的台灣現任的官員，深度介入這些東西，但是沒有人知道。」

談李登輝：「李登輝貪汙比陳水扁多1萬倍都有可能！」

談及此案，郭文貴更替前總統陳水扁抱屈，指陳水扁被查貪腐案的時候，「陳水扁的那些錢加在一起還不夠台灣的大貪家裡面一個零頭的零頭！把陳水扁折騰得那麼慘！」更提及前總統李登輝，「人家李登輝厲害，李登輝就真的肯定貪得比陳水扁多，但那老頭你查不出來的呀！那是高人！」

為何說李登輝厲害？郭文貴表示，「台灣只有李登輝這號人，才能對付共產黨！他有這個智慧，他也貪，貪得大了呢！比陳水扁大一萬倍都有可能！你查得出來嗎?你查不出來！」

郭文貴說，中國共產黨是玩黑的，叫做搶，李登輝叫做貪，「你說搶和貪誰好啊?我寧可選擇貪也不選擇搶！搶的要殺人啊！」他還指出共產黨是盜國集團、殺人集團，台灣人寧可接受貪的領導，也不會接受殺人的領導。更表示「李登輝就有這本事，陳水扁過去沒這本事，現在經過錘鍊有這本事，你不選出李登輝和陳水扁這號人，你想對付共產黨，不可能！」

提及現任總統蔡英文是否能跟李登輝、陳水扁比時，郭文貴直指，「蔡總統，小英，妳嚇得老哆理哆嗦的怎麼可能啊！對方是個大灰狼，妳是個小白兔，妳要跟他對抗?妳最多撲個兩下子，牠動都不動就把妳嚇死了!」

郭文貴再談柯文哲：「到中國訪問都跟誰吃飯了?」

此外，郭文貴也再提台北市長柯文哲，「你看那個柯P，到中國去訪問的時候，你看看他的行程時間表，他都跟誰吃飯了?他都跟誰說話了?他都跟誰見面了?房間為什麼給你那麼安排？他都有貓膩！為啥？那（指共產黨）是個魔鬼！」

郭文貴表示將在數週內召開王健之死真相新聞發布會，公布蒐集到的影像、錄音、法律文件、銀行資料等證據，以證明王健是遭中國殺害。屆時，是否也會公布華鑌與法國對台軍售之間貪腐醜聞的證據，將會是台灣社會高度關注的重點。

祖籍北京的法籍華人華鑌，法文名字為Gérard Houa，目前是法中基金會（France China Foundation）的主席，根據法中基金會官方網站的簡介，法中基金會於2014年6月20日由華鑌創建，成員包含馬雲、馬化騰、前國際貨幣基金（IMF）總裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）等中法政經知名人士。

郭文貴指法中基金會主席華鑌（Gérard Houa）參與法國對台軍購案的貪腐醜聞之中。（擷圖自法中基金會官網）