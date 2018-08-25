美研究：PM2.5空污縮短人類預期壽命 亞洲影響最劇

美國最新研究指出，全球的空氣污染引發的細懸浮微粒PM2.5問題，使全球人類預期壽命平均減短1年，亞洲地區的民眾深受其害。圖為北京霧霾。（路透）

2018-08-25 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）發布最新研究指出，全球的空氣污染引發的細懸浮微粒PM2.5問題，使全球人類預期壽命平均減短1年，亞洲地區的民眾深受其害，研究發布在《環境科學與技術快報期刊》（journal Environmental Science & Technology Letters）。

德州大學奧斯汀分校科學團隊先分析空污以外的疾病、傷害和相關喪命風險因素導致的死亡率，再檢視全球185個暴露在PM2.5當中的國家之狀況，探究每個國家的預期壽命與空污之間的關聯，發現全球人類的預期壽命平均短少1年，在英美地區人們的平均壽命少了4個月。

研究指出，亞洲、非州與中東地區的空污問題嚴重，孟加拉人民預期壽命減少1.87年，埃及人民則少掉1.85年，巴基斯坦人民短少1.56年，印度民眾少掉1.53年，阿拉伯人民少了1.48年，奈及利亞民眾短少1.28年，中國人民則是平均少了1.25年的壽命。

研究參與者愛普特（Joshua Apte）指出，全球空污研究調查的困難之處不同於癌症，癌症病例、症狀易於量化，但要確定空氣污染帶來的負面影響相當困難，這項研究證明中國、印度等高度空氣污染的國家，「如果沒有空氣污染，那麼現在60歲的人們將有更高的機率活到85歲或更為長壽」。

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《環境科學與技術快報期刊》