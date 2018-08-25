貿易戰攸關黨國生存 中學者指北京「這4點」不會讓步

中國學者指出，北京不會在攸關中共黨國體制方面讓步。（法新社檔案照）

2018-08-25 00:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中貿易戰新一輪貿易談判23日在華府結束，雙方一如預料未取得任何進展。「自由亞洲電台」報導，北京學者查建國表示，美方提出的要求中，中方妥協的範圍僅限貿易領域，而改變中國國營企業主導、資訊自由等方面，中方不可能讓步。

據報導，中國商務部副部長王受文率領中方代表團，在華府與美國財政部次長馬爾帕斯團隊展開兩天談判，但華爾街日報引述熟悉情況人士指出，談判沒有任何進展，中方還是無法消除川普政府的疑慮，包括美中貿易逆差過大、侵犯智慧財產（IP），以及中國過度補助國企及強迫外企技術轉移等「結構性」問題。

曾因籌組「中國民主黨」而繫獄九年的北京學者查建國24日分析，中方可能讓步或已在讓步的領域，包括：一、降低關稅；二、降低外資進入中國市場壁壘；三、保護外國智慧財產；四、擴大進口美國貨品。讓步的程度，則視雙方談判籌碼而定。

然而，查建國認為，北京不可能讓步的領域有四點，全都攸關中共黨國體制生死存亡，包括：一、改變以國企為主導的中國經濟結構，亦即朝「國退民進」發展；二、開放網路自由；三、開放工會自由組建；四、取消對主要農產品和「中國製造2025」科技發展的巨額補助。

北京理工大學經濟學教授胡星斗則指出，如果美中貿易糾紛進入死胡同，兩國很有可能進入新的冷戰，而這對中國政府將相當不利。他認為，中方向美方讓利，美方也會給中方利益，但目前中方的方法是減少給川普的利益，這會導致雙方都意氣用事。