不能是中央空調！英美研究：「大愛」伴侶不受歡迎

英美最新研究指出，人們傾向於欽佩生活中具有大愛精神的善心人士，但不會希望跟他們變成朋友甚至發展情侶關係。（資料照）

2018-08-25 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津大學（University of Oxford）與美國耶魯大學（Yale University）聯合發布最新研究指出，人們傾向於欽佩生活中具有大愛精神的善心人士，但不會希望跟他們變成朋友甚至發展情侶關係，研究發布在《實驗社會心理學期刊》（Journal of Experimental Social Psychology）。

根據《每日郵報》報導，研究人員以情境問題詢問受訪者，當中2題分別為「1名贏得樂透的祖母是否應該將獎金交給孫子去修理汽車，或是把錢捐給致力於抵抗瘧疾的慈善機構？」、「1位經常與母親共度1天的年輕女性，和1位到世界各地幫窮人蓋房子的女性，較想與誰約會」。

研究人員發現受訪者在道德立場都會讚賞慈善行為，但在尋找朋友或配偶時，他們更喜歡幫助孫子的祖母或與母親共度1天的年輕女性，研究共同作者莫莉．克羅克特（Molly Crockett）助理教授認為，「當幫助陌生人與幫助家人發生矛盾點時，人們更喜歡那些表現出偏袒的人」。

研究第一作者吉姆．艾佛瑞特（Jim Everett）教授說，「誰會想要一個在你需要的時候不會幫助你的朋友？友誼需要偏袒，人們不會用對待朋友的方式去對待隨便一個陌生人」，但研究也發現，當對象換成老闆而非朋友或伴侶時，人們不怎麼期待老闆會有偏袒傾向；若對象是政治人物，人們完全不希望政治人物會有偏袒作為，「這類角色需要公正」。

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《實驗社會心理學期刊》