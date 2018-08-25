想替已故女友圓夢 深情男帶骨灰徒步1541公里

旅途中，颯猜收養2隻流浪犬和1隻流浪貓，帶牠們一起往目的地邁進。（圖擷取自颯猜FB）

2018-08-25 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕為信守對已故女友「登頂」的承諾，一名39歲泰國男子颯猜（Suksit Suppantamat）帶著她的骨灰，2017年1月從南部董里府（Trang）出發北上，徒步行走1541公里，至今仍未抵達泰國最高峰茵他儂山（Doi Inthanon），在這段旅途中，他也意外收養2隻流浪狗和1隻流浪貓。

綜合外媒報導，颯猜曾在女友生前約定，等存夠錢就帶她環遊全世界，還要到她想去的茵他濃山，不幸的是女友於2016年10月離世，事後颯猜想將女友的骨灰灑在山頂，藉此完成她的遺願，於是下定決心推著小車，展開這段漫長的流浪之旅。

旅程中，颯猜分別在北欖府（Samut Prakan）、彭世洛府（Phitsanulok）巧遇2隻流浪犬，接著又在路邊發現1隻被遺棄的小黑貓，經濟拮据的颯猜仍大方收養牠們，而他也會遇上好心的當地人，免費提供水、食物，甚至住宿給自己。

提到已故女友的事情，颯猜難忍悲傷，淚水奪眶而出，「總有一天我會停止哭泣。我不知道愛是否可以衡量，我邊走邊想，也許這是我愛他的方式。」