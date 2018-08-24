中國小米手機爆炸 1歲女嬰雙腿灼傷送醫

2018-08-24 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕手機爆炸層出不窮，近日又傳出小米手機突然爆炸，造成1歲女童雙腿嚴重灼傷。

據河南都市頻道官方微博指出，小米手機的爆炸事件發生在中國河南省周口市，用戶表示1歲女兒在地上使用該小米手機看影片，不料突然聽見巨響，上前查看竟是手機爆炸起火，導致女嬰雙腿嚴重灼傷，但送醫後已無大礙。

據用戶指出，爆炸的小米手機才剛購買不到1年，爆炸發生當時沒有在充電，也無不當或者過度使用，不知為何會出事。

對此小米公司至今尚未正式回覆該用戶，只表示「已向上級通報」，相關賠償及責任歸屬有待釐清。