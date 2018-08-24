若日本不為過去侵略行為道歉 北韓：我們的關係別想變好

2018-08-24 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕對朝鮮半島歷史而言是恥辱的《韓日合併條約》，自從1910年8月22日簽訂以後至今已滿108年。雖然該條約早已無效，但北韓仍對日本存有很大的芥蒂。據韓媒《韓聯社》指出，日本方積極尋求與金正恩會晤，對此，北韓方要求除非日本對過去戰爭的侵略行為道歉，才會考慮與日本接觸。

綜合媒體報導，北韓政府透過其官媒《朝中社》在本月23日隔空對日本喊話，要求日本政府對過去侵略朝鮮的行為道歉並賠償，若首相安倍晉三做不到，日方與北韓的關係就不可能有所轉變，也不會有對話的機會。北韓亞太和平委員會發言人更直批安倍執政6年來，從未提及1910~1945年間日本為滿足擴張慾望而發動戰爭的罪孽。

本月15日，安倍晉三在「二戰終戰日」在「日本全國戰歿者追悼會」致辭表示不能再次重蹈當年戰爭的慘禍，「我們要謙虛面對歷史，始終貫徹這一誓言」。雖然顧及中韓感受未前往靖國神社參拜，但是卻避談二戰時期日本對亞洲各國的侵略行為。對此北韓方非常不滿，發言人表示經歷了數十年的時間，日本方還是厚顏無恥，完全沒有對數百萬朝鮮民族的傷亡負起責任，選擇沉默；北韓也指控認為要是沒有日本，朝鮮民族也不會一分為二。