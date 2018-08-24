川普快要「滅頂」！《時代》新封面 暗喻身陷政治危機

《時代》雜誌最新出爐的封面其實是延續2017年2月、2018年4月的封面畫。（圖合成自YouTube）

2018-08-24 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前陷入司法危機，前私人律師柯恩已經當庭承認曾付錢給自稱與川普有婚外情的AV女星，對非法提供競選資金一事認罪。前競選主席曼納福特8項金融重罪也在同日成立，這令川普執政再度蒙上陰影。美國《時代》雜誌最新一期封面以水快將川普「滅頂」的畫面，暗示其嚴重的政治危機。

《時代》雜誌最新出爐的封面，其實是延續2017年2月、2018年4月的封面畫作，首先是川普坐在狂風暴雨的白宮橢圓形辦公室，標題寫著「看什麼看！」（Nothing to see here），表現出川普才剛上任就讓白宮陷入一陣混亂。接著水位逐漸升高，淹過辦公桌，川普仍佯裝鎮定，當期標題「暴風雨」（Stormy），與成人片女星「狂暴丹尼絲」名字雙關，直指川普婚外情風暴。這期則是水灌進辦公室，淹到了川普的脖子，他掙扎在水面上呼吸，「深陷」（In deep）政治危機。

這3張封面的繪者奧布萊恩（Tim O'Brien）說，最新封面的關鍵是川普還能否安於辦公桌上。他說，「我覺得看到他還坐在那裡，實在是太滑稽甚至病態。但讓他處於最高的位置，是想表達儘管問題越來越嚴重，他仍然在戰鬥。」

2017年2月號封面動畫

2018年8月號封面動畫

川普封面歷史動畫