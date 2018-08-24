中國在馬國工業區築「長城」 馬哈地：拆掉

馬來西亞首相馬哈地要求中國遵循馬來西亞法律，拆除他們在馬來西亞關丹城築起的「中國長城」。（路透）

2018-08-24 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）近日來接受國內媒體訪問，提到自己在本月17日至21日訪問中國期間，除拒絕中國一帶一路計畫之外，另要求中國遵循馬來西亞法律以維護馬國主權，要拆除他們在馬來西亞關丹城築起的「中國長城」。

綜合外媒報導，中國與馬來西亞2013年2月5日在關丹城設置「馬中產業園（區）」，雙方各持股份，該園區工城分3期進行，第1期現正施工中，第2期與第3期工程預定地分別佔地1000畝與800畝，但中方竟在工程地築起長達9公里的隔離圍牆，禁止中國工人出入，同時禁止馬來西亞官員、民代進入，被當地民眾戲稱為馬來西亞的「中國長城」。

馬哈地對中國做法感到不可理喻，並指出馬來西亞國內有數百個工業園區，全部都必須遵循馬國法律，中國並不擁有該工業園區的土地與權力，若園區內發生犯罪事件，是馬國政府的責任，並非中國政府可干涉的領域，馬哈地批評中國政府的做法「從來沒有人這樣做過」。

馬哈地提到，關丹城的「馬中產業園（區）」必須按照馬來西亞法律運行，在訪中期間有對中國當局提到這件事情，並表示馬國在中國境內同樣會遵守中國法律，認為中國應理解拆除圍牆的用意，而對方並沒有對此拒絕。