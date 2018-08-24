大樓歪到貼著隔壁棟 中國官方堅持「先鑑定再疏散」

2018-08-24 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一處8層樓高的民宅因不明原因出現「傾斜」的狀況，逐漸靠向隔壁一棟19層樓高的大樓，如今兩棟大樓已經貼在一起；不過目前官方並沒有疏散出事大樓的住戶，強調「會盡快進行勘驗工作，以決定是否要疏散住戶」。

綜合外媒報導，發生傾斜的大樓位在中國重慶市永川區的騎龍圓小區，是這個社區的8層樓高的2號棟住宅大樓，建好後於2008年開始入住，在出問題前的10年間未曾有居民投訴過相關問題。

住在騎龍圓小區3號棟大樓的謝男表示，發生傾斜的2號棟8層樓高的住宅大樓，已經朝向3號棟19層樓高的大樓方向傾斜；過去這2棟樓之間相距50公分，小孩子都可以在中間穿越嬉鬧；但現在2號棟大樓的樓頂都已經貼到3號棟大樓了。

謝男指出，過去2號棟大樓並沒有傳出有大規模的損傷，唯一有印象的受損是交屋5年後，大樓的外牆有些瓷磚掉落，而物業管理單位也進行了維護。

根據當地媒體在8月19日的報導指出，騎龍圓小區的物業管理單位已經通知了當地的城鄉建設委員會（城建委）與相關部門進行處理；但有當地居民在8月21日透露，當局仍未公布檢查結果，而且社區內也未見任何警告標誌或保護措施。

不過永川區的城建委表示，目前當局對騎龍圓小區發生的住家安全問題十分重視，已指示相關部門的職員到事發現場進行勘查的工作，並每天針對出事大樓進行動態監測。

針對未見警示標語的問題，城建委表示「一來是因為沒有鑑定結果，如果貼出了警示標語，表示還未鑑定就先宣判大樓有問題、二來是為了防止當地居民陷入恐慌。」，並強調若是鑑定結果顯示是房屋的品質出狀況，我們會立刻疏散民眾並進行補強工程。