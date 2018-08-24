美國又見跨境運毒地道 竟藏在廢棄肯德基底下

美國當局日前在亞利桑納州發現一條通往墨西哥的地下運毒通道，而美國方的出入口就藏在一間歇業的肯德基店地底下，調查人員還在嫌疑人的貨卡上發現一批價值超過100萬美元（約3000萬台幣）的毒品。圖為該走私隧道。（歐新社）

2018-08-24 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國當局日前在亞利桑納州發現一條通往墨西哥的地下運毒通道，而美國方的出入口就藏在一間歇業的肯德基店地底下，調查人員還在嫌疑人的貨卡上發現一批價值超過100萬美元（約3000萬台幣）的毒品。

綜合外媒報導，美國國土安全部日前接獲情資，亞利桑納州一處已歇業的肯德基店底下藏有一條通往墨西哥的運毒通道，美國國土安全部幹員與警方合作，著手調查目前肯德基店的持有人伊萬．洛佩茲（Ivan Lopez）

警方在8月13日找到他，緝毒犬在他駕駛的貨卡後方2個工具箱發現毒品，起出118公斤安非他命、6公克古柯鹼、6公斤芬太尼、13公斤「高純度」白色海洛因與6公斤「劣質」棕色海洛因，黑市價格超過100萬美元。

警方與幹員循線搜索洛佩茲的房產，包括他的住家與那棟廢棄的肯德基店面，最後發現隱身在廚房區的地下隧道。國土安全部的幹員指出，這個隧道長590英尺（約180公尺）、直徑8英寸（約2.4公尺）、深度達22英尺（約6.7公尺），讓一個成年人通過綽綽有餘，另一個出入口則在墨西哥索諾拉州的一處民宅內。

負責此案的國土安全部幹員斯科特．布朗（Scott Brown）說，這個隧道的出現，代表當局加強邊境管控的措施，迫使這些毒犯必須用更昂貴的方式走私毒品；他解釋，當局已經發現，這類的走私隧道越來越多，雖然打通隧道所耗的時間與金錢十分可觀，一個狀態良好的走私隧道要讓犯毒集團花費數十萬美金來建造。

雖然不清楚隧道已經用了多久，不過，洛佩茲是在2018年4月買下這處廢棄的肯德基店面；事後法院認為，洛佩茲是個深受販毒組織信賴的成員，考量他有潛逃疑慮，也沒有人為他擔保，裁定收押。

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