鱷魚乖乖的爬「穿越道」 守法程度讓網友嘖嘖稱奇

美國一位住在南卡羅來納州的民眾錄下一隻鱷魚相當「守法」的穿越馬路，這個影片被他上傳到社群平台後，讓許多網友嘖嘖稱奇。（圖擷取自facebook）

2018-08-24 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕連鱷魚都知道要遵守交通規則！美國一位住在南卡羅來納州的民眾錄下一隻鱷魚「守法」的穿越馬路，這個影片被他上傳到社群平台後，讓許多網友嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，這個影片攝自南卡羅來納州默雷爾港（Murrells）的亨廷頓海灘市公園（Huntington Beach State Park），影片中這隻短吻鱷遵循馬路穿越道的範圍，慢慢的爬過馬路，最後牠安全的走過馬路另一端後，停在人行道上歇息。

由於亨廷頓海灘市公園是個野生動物保護區，而公園有數條小徑連結沼澤區、露營區跟海灘，所以有時候會有鱷魚從野生動物保護區，由小徑爬到海灘覓食或曬太陽。

影片經媒體曝光後讓網友嘖嘖稱奇，紛紛表示「鱷魚：人類給我看看，這就是你們正確穿越馬路的方式！」、「那些錄影的人應該不知道，鱷魚在發現食物的時候可以跑的飛快」、「如果連鱷魚都知道要遵守交通規則，那為什麼有些人辦不到？」、「這隻鱷魚之前肯定被罰款過，才會乖乖的走穿越道。」