日本本土首見魚鷹機 美將部屬佐賀機場

日本官方22日宣布，駐日美軍將自10月1日起，於佐賀機場部屬17架CV-22式魚鷹機。（歐新社）

2018-08-24 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕鑑於中國崛起、北韓試射飛彈威脅等因素，日本官方22日宣布，駐日美軍將自10月1日起，於佐賀機場部屬17架CV-22式魚鷹機，以強化尖閣群島防衛能力。佐賀機場是繼沖繩之後，第2個配置魚鷹機的駐日美軍基地，也是日本本土首次出現魚鷹機。

綜合媒體報導，日本防衛大臣小野寺五典今日與佐賀縣知事山口祥義，舉行會談並達成協議，將在佐賀機場部署17架魚鷹機；防衛省也將在未來20年內提供100億日圓（約新台幣27.6億元）的降落費供佐賀縣使用。佐賀縣因憂心飛機的噪音可能影響附近漁民的作業，因此未來將把這筆費用投注於設置漁業發展基金等，以幫助機場附近海域的漁業發展。

不過日本民眾則對這項部屬計畫感到憂心，因為在魚鷹機問世後，可說是事故不斷。據《日本時報》報導，美國政府數據顯示，截至去年9月為止，CV-22式魚鷹機發生事故的比例，已較2012年4月所公佈的數據，上升約1.7倍。相關事故如2012年於美國佛州發生墜落意外，導致5人受傷；2015年於夏威夷歐胡島演習，降落失敗，造成2死20傷；前年12月，迫降沖繩名護淺灘，造成機體嚴重損壞。不過，日本防衛省官員則聲稱，事故發生率上升與魚鷹本身的安全性無關。

魚鷹機主要用於運輸特種部隊，且配備夜視裝置，常在嚴峻環境下進行訓練，包括夜間低空飛行等。據《日本時報》報導，美國軍方已告知日本防衛省，這5架魚鷹機未來將在橫田基地周圍進行空投及夜間飛行訓練。