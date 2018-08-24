印尼龍目島今夏強震不斷 已釀555死1500傷

2018-08-24 23:21

〔中央社〕印尼國家災害應變總署（BNPB）今天表示，今年夏天一連串致命地震襲擊龍目島（Lombok Island），已造成555人死亡，近1500人受傷，數十萬人無家可歸。

風景如畫、靠近度假熱點峇里島（Bali）的龍目島，7月29日和8月5日分別發生致命地震，19日又遭遇一連串地震和餘震襲擊，其中威力最強大的一次是規模6.9。

國家災害應變總署今天表示，大部分死亡意外發生在龍目島北部，也有一些發生在鄰近的松巴瓦島（Sumbawa Island）。餘震肆虐龍目島全島，造成廣泛破壞，許多受害者是被掉落的瓦礫砸死。

龍目島災後滿目瘡痍，社區被夷為平地，道路裂開，瓦礫散落在街道兩側，房屋屋頂塌陷，建築物倒塌。國家災害應變總署說，地震過後仍有約39萬人無家可歸。

慘遭地震蹂躪的居民暫時安置在帳篷中掙扎度日。救援機構已矢言加強對這座島嶼的人道援助。救援機構警告，食物、庇護所和乾淨飲水等補給品的數量已不足以供給災民。

國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）發表聲明說：「我們已調動軍隊前往難以到達的偏僻村落。」「許多村落…摩托車難以進入。部分救援物資必須以徒步運送。」災後重建費用估計高達7兆印尼盾（rupiah）（約新台幣147億元）。