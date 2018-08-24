秘魯近巴西邊境7.1強震 傷亡災情不明

2018-08-24 17:45
南美洲國家秘魯（Peru）在台灣時間今天傍晚5時4分許發生芮氏規模7.1強震，當地災情現仍不明。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家秘魯（Peru）在台灣時間今天傍晚5時4分許發生芮氏規模7.1強震，由於地震發生距離現在僅約30分鐘左右，傷亡財損等災情現仍不明。
根據美國地質調查局公布的觀測資訊，本次地震發生在秘魯東方鄰近巴西邊境處，震央位於南緯11.0度、西經70.8度處，震源深度為609.5公里。
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南美洲國家秘魯（Peru）在台灣時間今天傍晚5時4分許發生芮氏規模7.1強震，當地災情現仍不明。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家秘魯（Peru）在台灣時間今天傍晚5時4分許發生芮氏規模7.1強震，由於地震發生距離現在僅約30分鐘左右，傷亡財損等災情現仍不明。
根據美國地質調查局公布的觀測資訊，本次地震發生在秘魯東方鄰近巴西邊境處，震央位於南緯11.0度、西經70.8度處，震源深度為609.5公里。