殘忍！ 為做「鹿製品」美十年進口4萬件長頸鹿部位

過去十年來，已經有4萬件長頸鹿部位進口到美國，粗估約4千隻長頸鹿死亡。（美聯社）

2018-08-24 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國國際人道協會（HSI）發布一份報告顯示，美國的「鹿製品」貿易正持續蓬勃發展中，更說道，過去十年來，已經有4萬件長頸鹿部位進口到美國，粗估約4千隻長頸鹿死亡。

據《南華早報》報導，自1990年以來長頸鹿的數量大幅下降，目前世界上的長頸鹿已經不到十萬隻，國際人道協會表示，由於長頸鹿在過去30年中數量下降了40％，政府應正視這個問題，必須讓牠們得到保護。

《福斯新聞》報導，國際人道協會的研究人員發現，這些長頸鹿部位被做成各種產品，包括用鹿皮製成的靴子、枕頭及鹿骨製成的刀具等，甚至被做成標本當成戰利品來擺飾。

據悉，研究人員問這些販售或製作鹿製品的人，是如何得到長頸鹿的部位時，許多人坦承是從獵人那裡購買了這些長頸鹿的部位，而不少獵人是由獎盃狩獵獲得動物。獎盃狩獵（Trophy hunting）的獎盃可能是動物或動物的一部分，即便狩獵動物的爭議很大，但目前許多非洲國家仍然實行這個活動。

《福斯新聞》指出，長頸鹿目前沒有被列入瀕危物種名單中，但是國際人道協會及其他幾個團體早在2017年4月就向美國聯邦機關提交了請願書，要求讓這些受到威脅或瀕臨滅絕的動物有所保障。