殘忍！ 為做「鹿製品」美十年進口4萬件長頸鹿部位

2018-08-24 19:27

〔即時新聞/綜合報導〕日前美國國際人道協會(HSI)發布一份報告顯示,美國的「鹿製品」貿易正持續蓬勃發展中,更說道,過去十年來,已經有4萬件長頸鹿部位進口到美國,粗估約4千隻長頸鹿死亡。

據《南華早報》報導,自1990年以來長頸鹿的數量大幅下降,目前世界上的長頸鹿已經不到十萬隻,國際人道協會表示,由於長頸鹿在過去30年中數量下降了40%,政府應正視這個問題,必須讓牠們得到保護。

《福斯新聞》報導,國際人道協會的研究人員發現,這些長頸鹿部位被做成各種產品,包括用鹿皮製成的靴子、枕頭及鹿骨製成的刀具等,甚至被做成標本當成戰利品來擺飾。

據悉,研究人員問這些販售或製作鹿製品的人,是如何得到長頸鹿的部位時,許多人坦承是從獵人那裡購買了這些長頸鹿的部位,而不少獵人是由獎盃狩獵獲得動物。獎盃狩獵(Trophy hunting)的獎盃可能是動物或動物的一部分,即便狩獵動物的爭議很大,但目前許多非洲國家仍然實行這個活動。

《福斯新聞》指出,長頸鹿目前沒有被列入瀕危物種名單中,但是國際人道協會及其他幾個團體早在2017年4月就向美國聯邦機關提交了請願書,要求讓這些受到威脅或瀕臨滅絕的動物有所保障。

EXPOSED: Our undercover investigation exposes a shocking, unregulated legal market for giraffe parts & products across the U.S. amidst drastic population declines. Sign our petition urging @USFWS to protect giraffes under the Endangered Species Act NOW ????: https://t.co/pwh86IhPnm pic.twitter.com/DtBH2yaCPC