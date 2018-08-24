幼女遭鎖車內險熱死 警方獲報竟回：非我業務

2018-08-24 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州一名母親不慎將幼女與車鑰匙反鎖車內，由於當時氣溫將近攝氏30度，這名母親憂心幼女安危，立即報警請求協助，惟警方接線人員聞訊後冷淡回應，指警消人員不會協助車輛解鎖，女車主最終只好自行破窗將女兒救出。

根據美國《FOX新聞》報導，女車主蓋頓（Lacey Guyton）受訪表示，事發當時她駕車載女兒前往母親住處，卻在下車時不慎將女兒及車鑰匙反鎖車內，她見狀立即報警求救，沒想到警方接線人員竟回答「不受理這類事情」，只願意轉接電話至拖車公司，而拒絕派員到場。

由於當時氣溫持續升高，遭困車內的女孩情緒也已崩潰，蓋頓情急之下只好撿起地上的瀝青擊向車窗，最終改用車窗擊破器打破了後車窗，救出全身已被汗水打濕的女兒，所幸並未發生憾事。

對於警方「踢皮球」的做法，蓋頓直言無法接受，她隨後向媒體揭露此事，痛斥警局職員見死不救。消息傳出後，負責該轄區的沃特福德（Waterford）警局發言人指出，替反鎖車輛開鎖雖非警方業務，但面對任何因緊急事務報警求助的民眾，警方的確有責任協助處理，坦承這絕對是個錯誤，向當事民眾致歉。

當地警方表示，經手此事的調度員經驗相當豐富，理應具備足夠能力協助民眾，不料仍發生此事，警方強調，該員現已被勒令停職，並面臨相應的紀律處分。