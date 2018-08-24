華為、中興遭一腳踹開 中官媒氣罵澳洲「在背後狠狠捅刀！」

澳洲禁止華為、中興參與5G網路建設，引發中方反彈。（美聯社）

2018-08-24 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國電信大廠華為與中興通訊先是在美國慘跌一跤，如今又遭澳洲政府以國家安全為由，禁止參與國家5G網路建設。中國官媒一篇專文痛批澳洲「在中國背後狠狠捅了一刀」。

澳洲政府在聲明中指出，讓可能奉外國政府的未按法律程序之指示而違反澳洲法律的業者參與建設澳洲5G網路，無法保證該網路的安全，遂禁止華為、中興參與5G建設，亦是全球首個對華為、中興頒布禁令的國家。

中官媒《環球網》刊登一篇以「這個國家，昨天在中國背後狠狠捅了一刀」為題的社論，指澳洲領先美國，成為全球首個禁止華為、中興參與5G網路的國家，理由是「屢試不爽的國家安全」，批評澳洲的舉動「就是這麼流氓」，完全是歧視中國企業，背後是意識形態偏見，「中國正看在眼裡」。

文中寫道，澳洲屬於白人為主的西方國家，且與中國經濟緊密聯繫，諷刺中國若不跟澳洲做生意，他恨中國；若中國和他做大生意，他怕中國，且周遭的國家普遍有這種微妙心態，且此舉還是在美中貿易戰的關鍵時刻跳出，「在中國背後又狠狠捅了一刀」。

文末還對澳洲發出「警告」，指華為在澳洲的業務不可避免地將陷入萎縮，但「澳洲企業是時候擔心中國可能會採取哪些報復措施了」。