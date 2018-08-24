椰子油真是「十足毒藥」？ BBC曾做此實驗證明...

2018-08-24 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國哈佛大學教授米歇爾絲（Karin Michels）在一次講座中將椰子油形容為「十足的毒藥」，大力呼籲人們不要食用，讓椰子油是否為健康食品的爭論重回火線。英媒《BBC》今年初曾對椰子油設計過簡單實驗，結果顯示，椰子油之所以被稱為健康食品似乎確有其理由。

在題為「椰子油與其他營養錯誤」的講座中，哈佛大學公衛學院教授米歇爾絲用德語進行長達50分鐘的演講，她表示，椰子油的成分中，有高達86％的飽和脂肪，使其在常溫下成固態，這數字遠高於豬油及奶油，而人們一旦攝取富含飽和脂肪的食品，將導致血液中的壞膽固醇（LDL）升高，進而增加心血管疾病風險。

不過，英國廣播公司（BBC）年初曾報導過一項關於椰子油的實驗，團隊針對94名年齡介於50至75歲，無糖尿病與心臟病史的民眾進行實驗，結果顯示，食用椰子油的實驗組，體內壞的膽固醇並未如預期上升，反而是好膽固醇的比例激增了15％，表面上來看，椰子油似乎可被稱為健康食品。

然而，針對飽和脂肪食用方面的建議，美國心臟學會（American Heart Association）指出，正常成年人1天僅應攝取11至13克的飽和脂肪酸，不應超過每天攝取總熱量的6％。針對富含飽和脂肪的椰子油，美國心臟學會去年更修改飲食指南，建議民眾不應大量攝取，需依據個人飲食狀況進行調整。

專家指出，椰子油並非一無是處，其內含大量中鏈脂肪酸如月桂酸等，具有提高好膽固醇等對健康有益的作用。不過專家也直言，攝入大量椰子油可能會造成心血管疾病方面的風險，強調「適量適度非常重要」。

米歇爾絲德語演講全程影片：