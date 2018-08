不能吃但好可愛！ 「假貨超市」民眾照買單

2018-08-24 12:17

〔即時新聞/綜合報導〕這間位於洛杉磯市中心、四星級酒店內的超市稱為「麻雀超市」(Sparrow Mart),店內所有的商品皆是「假貨」!包括酒類、冷凍商品、新鮮蔬果,商品陳列架、冷凍櫃甚至收銀機,都是用毛氈和塑料製作,即便是假貨仍不減民眾興趣,買氣旺盛。

據《猶太周報》報導,超市中共有31,000件商品,這些仿真度極高又可愛的藝術品皆是以毛氈或塑料所做,商店內最便宜的是壽司10美元(約300台幣);售價最昂貴的是大型海鮮櫃,約50,000美元(約150萬台幣),即便是假貨且價格比一般商家貴好幾倍,民眾仍舊買單。

《CNN》報導,「麻雀超市」是一名英國藝術家露西(Lucy Sparrow) 及團隊的心血結晶,他們耗費一年時間親自手繪、縫製,此藝術展雖是免費入場,但並不接受預訂,民眾必須在酒店外依序排隊入場,展期時間至31日止,吸引大批民眾參觀。

《猶太周報》報導,露西表示她喜歡看著民眾進來時,臉上的驚訝和嘴裡對著商品直說「ooh」的驚呼,她常在店裡的收銀台向顧客推銷產品,但許多人不知道她其實就是這個展覽的藝術創作者。

Lucy Sparrow (@sewyoursoul) created 31,000 supermarket items for a pop-up gallery. Take a tour and see some of her favorite pieces: https://t.co/eBtJvSpSK0 pic.twitter.com/M3JpFM6sA0