不能吃但好可愛！ 「假貨超市」民眾照買單

2018-08-24 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕這間位於洛杉磯市中心、四星級酒店內的超市稱為「麻雀超市」（Sparrow Mart），店內所有的商品皆是「假貨」！包括酒類、冷凍商品、新鮮蔬果，商品陳列架、冷凍櫃甚至收銀機，都是用毛氈和塑料製作，即便是假貨仍不減民眾興趣，買氣旺盛。

據《猶太周報》報導，超市中共有31,000件商品，這些仿真度極高又可愛的藝術品皆是以毛氈或塑料所做，商店內最便宜的是壽司10美元（約300台幣）；售價最昂貴的是大型海鮮櫃，約50,000美元（約150萬台幣），即便是假貨且價格比一般商家貴好幾倍，民眾仍舊買單。

《CNN》報導，「麻雀超市」是一名英國藝術家露西（Lucy Sparrow） 及團隊的心血結晶，他們耗費一年時間親自手繪、縫製，此藝術展雖是免費入場，但並不接受預訂，民眾必須在酒店外依序排隊入場，展期時間至31日止，吸引大批民眾參觀。

《猶太周報》報導，露西表示她喜歡看著民眾進來時，臉上的驚訝和嘴裡對著商品直說「ooh」的驚呼，她常在店裡的收銀台向顧客推銷產品，但許多人不知道她其實就是這個展覽的藝術創作者。