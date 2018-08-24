坐擁逾3000億身家！ 78歲印尼首富要挑戰亞運金牌

78歲的印尼首富黃惠祥（Michael Bambang Hartono），除了擁有百億身家，他還是一名職業橋藝運動選手，即將挑戰亞運金牌，屆時如果他能摘金，將會把獎金全數捐出。（彭博資料照）

2018-08-24 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕78歲的印尼首富黃惠祥（Michael Bambang Hartono），除了擁有百億身家，他還是一名職業橋藝運動選手，即將挑戰印尼雅加達巨港亞運金牌，屆時如果他能摘金，將會把10.2萬美元（約新台幣313.2萬元）的獎金全數捐出。

《彭博》報導，黃惠祥的家族事業從菸草到銀行、電信業，他利用橋藝遊戲中的冒險犯難和快速決策技巧，累積115億美元（約新台幣3534億元）的財富，目前正在爭取成為印尼歷史上年齡最大的亞運獎牌得主。他與65歲的搭檔Bert Toar Polii，將在雅加達舉行的亞運上出賽。

黃惠祥表示，橋藝訓練讓自己做出正確決策和承擔冒險，「你會了解你所承擔的風險比率和策略，橋藝是一個團隊運動，必須習慣在團隊中工作，不能夠單靠自己。」

黃惠祥在經營事業上，他與弟弟黃惠忠（Robert Budi Hartono）合作，擴展針記丁香香菸生產集團公司（Djarum）的事業版圖，針記為印最大菸草商之一，並且擁有中亞銀行（BCA）及Sarana Menara Nusantara投資公司的多數股權。

黃惠祥指出，儘管他以經參加過好幾項國際橋藝賽事，但能在亞洲最大的運動賽事贏得獎牌，尤其是在自己家鄉印尼，將會更有意義。黃惠祥說，現在有45個國家參加亞運，賽事每4年舉行一次，如果每個國家都希望成為主辦國，那麼這場比賽將需要180年才能重返印尼，這就是為什麼勝利如此重要。

黃惠祥對橋藝的愛好，原自於他的年幼時期。黃惠祥說，在日本佔領的1944年或1945年，他在放學過後會看著叔叔玩橋牌，有一天叔叔的一個朋友不能來，所以就叫他下來玩，這就是一切的開始。