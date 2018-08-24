地球著火了？ NASA衛星圖揭「這些地區正被焚燒」

今夏受熱浪襲擊，許多地區均出現歷史性野火。（擷取自NASA）

2018-08-24 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕北半球今夏受歷史性熱浪侵襲，許多地區均出現創紀錄高溫及大面積野火，美國太空總署（NSAS）23日公布一張衛星影像，顯示出地球表面此時正受到烈焰焚燒的地區。

NASA公布的全球衛星影像，透過熱感檢測系統將火勢發生的地區以紅點標示，根據這張照片，南北半球目前均有火區分布，就連北極圈鄰近地區也有野火發生，其中美洲及非洲火勢最為明顯，尤其是非洲，幾乎完全被紅點覆蓋。

圖中可見，火勢最為集中的區域發生在非洲，透過地點、數量及火勢研判，NASA認為非洲多數火區均受當地政府安排控制，農民焚燒收成後的作物及雜草，讓稀少元素回歸土壤，以利下一季作物生長。不過NASA也指出，休耕期焚燒耕地的作法雖對農民有利，但也會產生大量煙霧，導致空氣品質下降。

NASA進一步指出，南美洲的火區成因較為複雜，智利今年受旱災所苦，野火數量相當驚人，中部火災持續蔓延，已釀慘重災情；巴西境內的火災則包含野火與人造火，與非洲狀況類似，巴西當局也刻意主導部分火勢以利農業發展，但由於當地氣候不受控制，火勢迅速失控並與野火結合，火區擴散速度極快，遠遠超過預定的燃燒地區。