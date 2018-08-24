法國監獄問題頻傳 受刑人能自拍還能發文

法國兩名饒舌歌手卡瑞斯（Kaaris）和布巴（Booba）在機場發生暴力衝突，雙雙被捕入獄，讓受刑人偷用手機的問題浮出檯面。（法新社）

2018-08-24 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕法國監獄設備老舊、人力不足等問題頻傳，更傳出受刑人在獄中偷用手機的狀況普遍；甚至還出現受刑人與被捕饒舌歌手合影，再上傳到推特「炫耀」的亂象。

綜合報導指出，本月初法國兩名饒舌歌手卡瑞斯（Kaaris）和布巴（Booba）在機場發生暴力衝突，雙雙被捕入獄；然而，有位受刑人近日卻頻在推特上分享自己與卡瑞斯的合影，行徑相當誇張。

另一方面，布巴被關進弗勒希-梅霍吉監獄（Fleury-Merogis）後，仍在推特上大放厥詞，說自己想成為總統馬克宏的貼身隨扈班納拉（Alexandre Benalla）。班納拉上月在街頭冒充警察、毆打民眾，衍生艾里賽宮政府包庇等問題。

儘管法國司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）宣布將斥資1500萬歐元（約新台幣5億3500萬元），在獄中裝設干擾手機訊號的機器，仍傳出有許多受刑人在獄中偷用手機的問題。據了解，當地監獄最多只能容納5萬6000人，法國受刑人數卻以超過7萬人，人數飽和加上設備老舊，衍生許多問題。