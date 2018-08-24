罕見！鯨魚母子遭5雄鯨強逼交配 海豚群出手救援

為逃避雄鯨，座頭鯨幼鯨被逼得躍上母親背部，場面一度危急。（擷取自YouTube）

2018-08-24 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西澳（WA）弗林德斯灣近日上演一齣動物行俠仗義的戲碼，一對座頭鯨母子遭5頭欲與鯨魚媽媽交配的雄鯨追逐，一路被逼至絕境。正當情況危急時，一群海豚現身水面，對雄鯨們作勢攻擊，最終成功將後者逼退，鯨魚母子也獲得喘息空間並游至安全區域。

綜合外媒報導，西澳鯨魚觀察組織（Whale Watch Western Australia）上週日（19日）在當地進行鯨魚活動觀察時，發現這對座頭鯨母子「精神」（Spirit）與「陽光」（Sunny）行動有異，頻頻朝該組織座船靠攏，似乎在躲避著什麼。

觀察人員隨後發現，原來海中有5頭雄性座頭鯨正從四面八方朝母鯨進逼，希望迫使對方與其交配，而鯨魚媽媽為了保護幼鯨，才冒險朝該組織座船靠近，希望能阻止雄鯨的暴行。觀察人員指出，若鯨魚媽媽遭雄鯨脅迫交配得逞，則幼鯨很可能被迫與母親分離，以幼鯨的年齡而言，分離就意味著喪命。

正當鯨魚母子已筋疲力竭之際，一群寬吻海豚出現在牠們周圍，對雄鯨們作勢展開攻擊，其中一隻海豚甚至對著雄鯨露出牙齒，這在多數哺乳動物肢體語言中，具有最明顯的恫嚇意味。面對海豚群的作勢攻擊，雄鯨的性慾似乎被一把澆熄，紛紛意興闌珊地轉身離去，而鯨魚母子則藉機稍作休息，回復能量後便游至安全區域。

該組織表示，得以近距離觀察並記錄下這次事件是「一生一次」的體驗，盛讚海豚群是行俠仗義的英雄，「拯救弱者逃離險境」。

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