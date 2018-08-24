女性注意！ 美研究：餵母乳有助降低停經後中風機率

2018-08-24 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯大學（KU）發布最新研究指出，哺育母乳對女性而言，平均能降低23％更年期後發生的中風機率，但不同的種族在此項風險上有所差異，研究發布在《美國心臟學會期刊》（Journal of the AHA）。

堪薩斯大學科學團隊分析來自1993年至1998年，共8萬191名平均年紀為63歲的更年期後婦女的健康數據資料，進行長達12年的追蹤研究，3.4％的參與者在研究期間中風，1.6％的女性在參與實驗前就有過中風經驗，這些女性有51％哺乳6個月，22％哺乳7到12個月，27％哺乳期長達13個月或更久的時間。

研究表明，女性哺乳期越長，在停經後中風的機率越小，即使只有6個月哺乳期，平均也能降低19％中風風險，降低中風可能性的平均機率為23％，但各種族間風險不一，黑人女性此項風險能下降48％，西班牙裔女性此項風險可降低32％，白人女性則是降低21％。

研究作者雅各布森（Lisette Jacobson）呼籲婦女，「請考慮將哺育母乳作為生育計劃的一部分，並持續哺乳至少6個月」，她提到，最近也有研究證明哺乳能預防心臟病和其他特定心血管疾病，而哺乳只是女性預防中風的眾多方式之一，適當運動、保持正常作息、健康飲食都有助於避免中風。

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《美國心臟學會期刊》