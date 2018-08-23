3水庫同時洩洪淹山東 防汛局不認錯堅稱「發揮了最大利益」

日前颱風「棕櫚」襲擊中國，帶來山東強降雨不斷，當局卻在此時將上游3個水庫同時洩洪，對下游壽光市居民造成嚴重災情。（圖擷取自微博）

2018-08-23 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前颱風「棕櫚」襲擊中國，帶來山東強降雨不斷，當局卻在此時將上游3個水庫同時洩洪，對下游壽光市居民造成嚴重災情，民眾質疑這根本是場「人禍」。對此，山東省防汛發言人回應，「壽光被淹與河道入海能力差有關，水庫洩洪發揮了最大的利益。」

綜合外媒報導，近日山東受颱風侵襲，當局卻未提前洩洪、清空儲水，直到颱風過後將3水庫同時洩洪，導致壽光市遭到嚴重洪災，沿線50個村莊受到波及，其中上口鎮口子村幾乎被滅，房屋、菜棚全淹了，還損失2萬6千頭豬。民眾質疑是政府政策失當，當局則立刻封鎖所有媒體、社群消息，直到稍早才做出回應。

山東省防汛局表示，沒有提前洩洪是為了保障用水，至於壽光市會被淹，與河道入海能力差有關，撇清政策失當。還堅持這次的洩洪「發揮了最大的效益，否則災害損失更大。」未有任何道歉。

針對回應，網友幾乎不買帳，紛紛留言批評「真是百年難遇的奇聞，能不能要點臉，作為山東人抬不起頭啊。」、「所以這個回應有什麼卵用，只是互相推卸責任罷了，反正最後苦的都是老百姓。」、「山東省防汛辦瘋了嗎？」、「狗屁政府，為了你那點破政績，人命都不是人命了是吧，把你淹一下你試試來。」