裸女超商「露出」 色法官跟拍遭揭 辯自己是「好心幫忙」

2018-08-23 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕日前在俄羅斯流出一段影片，片中可見一個全身赤裸的女子走進超商「露出」，後面跟著一個跟拍的男子。後來有人指出這名跟拍男子是名50多歲的法官，引起熱議，之後這名法官也坦承片中男子就是他本人，並辭職以示負責。

根據外媒報導，這段遭流出的影片中可以看見一名裸女和一名男子從一輛白色休旅車下車，並於超商前交談數分鐘後，兩人便一起進到超商。過程中女子一點也不尷尬，不在意旁人眼光的拿了瓶飲料就去結帳，而這名男子就全程跟在女子後面，拿著手機跟拍。

後來有人指出片中這名跟拍男子就是任職斯塔夫羅波爾（Stavropol）地方司法會主席與法官的馬卡洛夫（Yury Makarov）。面對指認，起初馬卡洛夫不承認，還對外辯稱說自己的肚子才沒片中男子那麼大！但不久後又改口承認他就是影片中出現的男子。

雖然馬卡洛夫承認，但是他表示自己是出於好心要幫助這名「沒衣服穿」的女子，這名女子因為和朋友玩「大冒險」輸了，懲罰就是要全裸走進超商買飲料，而全程必須要拍下來存證，於是「出於好心」的馬卡洛夫，就幫忙協助拍攝，直說自己是清白的，結束後他還很熱心的載這名女子去找她的朋友。

對於這段影片遭流出，馬卡洛夫認為這是一場對他的報復。他表示，一群車臣武裝分子對他在2002年的判決感到不滿，才想要用這個方法陷害他。但是無論他本人怎麼解釋強辯，外界對他的批評聲浪有增無減，於是馬卡洛夫決定辭去職務，並於本周二生效。