全球首次！AI創作肖像畫 10月佳士得拍賣

人工智慧（AI）所繪製的肖像畫「Edmond de Belamy」。（圖擷取自佳士得網站）

2018-08-23 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐約佳士得10月將舉行一場「Prints & Multiples」藝術拍賣會，將出現人工智慧（AI）所繪製的肖像畫，這也是首次有「AI藝術品」進入拍賣市場。

綜合外媒報導，佳士得倫敦市中心畫廊掛著一幅名為「Edmond de Belamy」的肖像畫，引人關注的地方在作品右下角的簽名：一個數學方程式，這正是法國藝術組合「Obvious」開發出的AI技術畫這幅畫時使用的公式。

「Obvious」由3位巴黎藝術家在2017年聯合創立，該團隊使用「生成式對抗網路」（GAN）演算法，分析1.5萬張14至20世紀的繪畫，學習風格演變，並「生產」出「AI藝術品」。

「Obvious」打造了一整個Belamy系列作品，包括「Le Comte、La Comtesse」、「Le Baron」和「La Baronne de Belamy」。今年2月，第1幅作品「Le Comte de Belamy」賣給巴黎收藏家拉瑟雷（Nicolas Laugero-Lasserre），價格為1萬歐元（約新台幣35.6萬元）。

佳士得指出，Obvious的作品在市場上能否有未來，在某些方面，答案相當直接了當，主辦10月拍賣會的佳士得專家勞埃德（Richard Lloyd）說，這就是一幅肖像畫，「就像我們250年來所販售的那些藝術品」。