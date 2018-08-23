俄國貧村想改名「敘利亞」 吸引政府給錢

俄羅斯一處貧困村莊邦古爾為吸引政府注意，擬將村莊改名為「敘利亞」。（圖擷取自Google Map）

2018-08-23 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕基於俄羅斯在敘利亞投資千萬美元，位在西伯利亞的貧窮村莊邦古爾（Bungur）日前計畫將村莊更名作「敘利亞」，除了希望得到中央政府關注，也期待莫斯科當局能留錢給「離家近一點」的敘利亞。

綜合外媒報導，邦古爾人口僅600人，接近工業都心新庫茲涅茨克（Novokuznetsk），道路充斥坑洞、水電供給不穩，醫療服務和學校都不存在，學童必須搭乘巴士才能前往其他地區上課，即使村民多年嘗試爭取政府注意，都以失敗告吹，才會有這次為求分一杯羹的「更名行動」。

帶頭倡議的村民扎沃隆克夫（Sergei Zhavronkov）強調，「我們沒有任何期望，只想將村莊改名成『敘利亞』，如此一來，我們就能向俄羅斯政府申請人道救援。」

扎沃隆克夫指出，希望這裡能成為俄羅斯的敘利亞阿拉伯共和國（Syrian Arabian Republic），同時也會邀請一些阿拉伯人遷入，「我沒有開玩笑，我是認真的。」提到改名這件事，每個村民都認為是個好主意。

村內曾有過一所小學和一間圖書館，但不是遭裁撤就是被關閉，只剩下議會和參加二戰大戰的紀念碑，他說，「這裡什麼都沒有，只有一座墓地。」