搭中國高鐵遇地板煮麵...下月通到香港 他要同胞多保重

中國廣深港高鐵香港段下月23日正式開通，可連接中國44個高鐵車站，預計會讓往來香港與中國的民眾更加方便。（歐新社）

2018-08-23 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣深港高鐵香港段下月23日正式開通，可連接中國44個高鐵車站，預計會讓往來香港與中國的民眾更加方便，但有港人近日分享搭乘中國高鐵的經驗，稱就算買一等座車票，仍讓他全程感到十分不舒服，還有人在走道上煮麵，要港人在高鐵開通後「大家保重」。

法國國際廣播電台（rfi）報導，最近一名從中國湖南省衡陽搭乘高鐵南下到深圳的香港人在臉書分享搭乘中國高鐵的經歷，他告訴港媒《香港01》，他在買票時就知道近日車票難買，在官網沒買到適合的車票，最後只能額外加錢，但也讓他不解為何「官網買正價票無，但加錢就會有」。

這名港人最後買了一張一等座的車票，但上車後發現車廂內情況令人難以接受，走道站滿乘客，行李架也沒空位，車上員工只忙於補票，無暇顧及通道塞滿人，他甚至還看到有人在車道上以熱水煮麵。

港人表示，他只要離開座位數秒就會有人立刻到他的位子坐下，他回座後需要叫佔位者起來，「起了3次，3次都一樣」，而他在3小時車程中，也無法好好休息，因為有2名男子一直倚靠他的椅背，讓他無法躺下只能挺直坐著。

港人坦言，若非工作需求，他不會到中國，經過這次經驗後，之後搭高鐵都會買商務艙，或是改搭飛機。他還表示，下個月香港段高鐵將開通，要其他港人「大家保重」。